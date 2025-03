Moretto annuncia: "Il Betis riscatterà Natan, vale più degli 8mln del riscatto"

Il giornalista di Relevo Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli. Di seguito le sue parole: "Oggi vi parlo di due giocatori che molto probabilmente non vestiranno più la maglia del Napoli in futuro. Il primo è Natan che è stato prestato al Betis la scorsa estate, un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni.

Il Betis ha deciso di riscattare Natan: pagherà questi 8 milioni perché Natan ha dimostrato di valere il Betis e di valere questi soldi, forse ne potrà valere molti di più. È un giocatore che in questi mesi giocando 10 partite in Conference e 21 in Liga, ha dimostrato di avere delle qualità per stare a questi livelli in Liga. Il Betis ha deciso di tenerlo. Il Napoli incasserà questi soldi e farà quest'investimento per Marianucci. Il Napoli sta facendo altri sondaggi per rinforzare il reparto difensivo".

Il punto su Anguissa: "Zambo ha già avuto dei colloqui con il Napoli, il suo procuratore ha incontrato il club azzurro e il messaggio che trapela è di cambiamento. Anguissa per motivi anche familiari e personali, al di là di quelli sportivi, preme per cambiare aria a fine stagione. In un certo senso ha chiesto la possibilità di essere ceduto qualora arriverà un'offerta adeguata, il Napoli non lo priverà di questa situazione ma anzi gli verrà incontro. So che ci sono diversi club di Premier League molto interessati e c'è il Monaco in Francia che lo segue da molto vicino. In questo momento vedo Anguissa molto lontano dal Napoli e dalla Serie A a giugno, queste sono le sensazioni".