Musah tra Napoli e Nottingham, Sky: il Milan deve prendere una decisione

Yunus Musah, inizialmente inserito dal Milan nella lista dei possibili partenti, ha conquistato Massimiliano Allegri grazie alla sua duttilità e al rendimento in allenamento. Capace di ricoprire più ruoli – dall’esterno sinistro al terzino, fino al mediano o alla mezzala – il centrocampista americano è diventato un elemento prezioso per il nuovo tecnico rossonero. Allegri lo terrebbe volentieri in rosa, ma la dirigenza deve fare i conti con le offerte arrivate sul tavolo, che rendono il suo futuro incerto.

Il Nottingham Forest ha presentato una proposta da 30 milioni di euro, mentre il Napoli, che a giugno aveva offerto 25 milioni, è tornato a farsi avanti nelle ultime ore. Dal punto di vista economico, la cessione garantirebbe un’entrata significativa, soprattutto considerando anche l’addio di Thiaw. Musah gradirebbe restare in Italia, con un trasferimento al Napoli, ma la Premier League – e in particolare l’offerta del Nottingham – rappresenta l’opzione più vantaggiosa a livello finanziario per club e giocatore. Ore decisive, con il Milan chiamato a scegliere tra esigenze tecniche e opportunità economiche. A riferirlo è Sky Sport.