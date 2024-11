Napoli da Scudetto? Dipenderà anche dal mercato: c'è già una priorità

vedi letture

Il Napoli è da Scudetto o meno? Al momento è sicuramente capolista, ma la classifica è cortissima e in questa Serie A non sembra c sia una squadra in grado di dominare per tutto l'anno. Molto dipenderà anche dal mercato di gennaio, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport:

"Del Napoli sapremo meglio a gennaio. I “lavori in corso” di Conte non sono finiti. I primi risultati sono apprezzabili. E a gennaio s’aprirà la finestra del mercato invernale. Il Napoli cercherà innanzitutto un centrale di difesa".