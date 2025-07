Napoli-Gutierrez, Romano: "Contatti con Girona e agenti, è il preferito per la sinistra"

Il Napoli si è mosso in maniera concreta per Miguel Gutierrez, nelle ultime ore tornato in alto nella wishlist del direttore sportivo Giovanni Manna. Ne parla anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano tramite il suo canale Youtube: "Uno dei terzini mancini più interessanti d'Europa. Arriva al Girona dal Real Madrid, c'è una clausola di recompra. E' stato nella lista di tante squadre, in Inghilterra e in Francia, anche quest'estate. Il Napoli ha avuto dei contatti nelle ultime 24 ore per capire la fattibilità dell'operazione. Si è informato sia lato Girona che lato giocatore, con la speranza di un'operazione rapida.

Il Napoli ci sta lavorando, va riportato in alto nella lista del Napoli. Non è un nome nuovo perché è un giocatore che il Napoli ha seguito per tanto tempo, è stato individuato già mesi fa come un terzino di qualità, con caratteristiche adatte a ciò che cerca il Napoli. Se il club azzurro inserisce un tassello in quella posizione servirà un calciatore con quelle caratteristiche. Ci sono tanti club interessati, ma il Napoli ha fatto dei passi importanti".