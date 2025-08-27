Napoli-Hojlund, restano solo dettagli! Romano: "Giocatore negozia cifre d'uscita con United"

vedi letture

Ore frenetiche per provare a chiudere l'operazione Rasmus Hojlund. Il Napoli vuole formalizzare l'operazione per assicurare ad Antonio Conte la sua prima scelta dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, ma l'operazione è praticamente conclusa e restano da risolvere - almeno secondo l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano - alcune questioni tra il giocatore e lo United;

"Io insistito sulla mia posizione. Non ci sono grandi problemi. Hojlund però deve definire le sue condizioni d'uscita essendo il suo stipendio al Napoli molto diverso da quello che percepisce allo United. Il giocatore vuole gli venga riconosciuto ciò che perde perché è stato lo United a metterlo sul mercato, non una sua scelta, giustamente si negoziano le condizioni d'uscita, ma resta l'ottimismo", le parole di Romano.