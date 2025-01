Napoli-Lang, dall'Olanda sicuri: "ADL farà un ultimo tentativo"

Il Napoli valuta alternative a Garnacho per le corsie d'attacco. La prima, in ordine di tempo, è stata l’olandese Noa Lang del Psv: il Napoli lo ha chiesto, ha provato a trattarlo, ha proposto un’offerta da 25 milioni che non è stata accettata.

Il giocatore, 25 anni e una certa ambizione di crescere e affermarsi anche lontano da casa, è stato però conquistato dall’ipotesi e infatti in Olanda sono convinti che il club di De Laurentiis farà un altro tentativo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.