Napoli-Lang, Relevo conferma: "Presentata offerta, ma Psv non lo vende per un motivo"

Matteo Moretto, esperto di mercato, ha commentato la notizia arrivata dall'Olanda sull'interesse del Napoli per Noa Lang del Psv.

Matteo Moretto, esperto di mercato, ha commentato la notizia arrivata dall'Olanda sull'interesse del Napoli per Noa Lang del Psv. Così scrive su X rispondendo ad alcuni utenti: "La notizia del collega olandese è vera, il Napoli ha presentato un’offerta verbale nei giorni scorsi e il calciatore sarebbe voluto andare ma il PSV a fine mercato non lo vuole dare in nessun modo perché il PSV mi ha confermato successivamente che il ragazzo non esce in nessun modo a gennaio. Hanno già venduto altri calciatori.