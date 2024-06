Napoli-Marin, ci siamo! Romano: "Giocatore entusiasta del progetto del Napoli di Conte"

Eccolo il primo colpo dell'era Conte: è fatta per Rafa Marin dal Real Madrid. Accordo totale con il club spagnolo, con cui sono state definite anche le cifre della super operazione condotta da Giovanni Manna. Della trattativa ne ha parlato anche Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, che con un post sul suo profilo X ha scritto: "Rafa Marín al Napoli, affare concluso con il via libera definitivo del Real Madrid atteso a breve. Questione di tempo con il giocatore entusiasta di unirsi al progetto del Napoli sotto Conte".

