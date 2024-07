Napoli su Brescianini, Milan spettatore interessato: il motivo

vedi letture

Il futuro di Marco Brescianini resta incerto tra due possibili destinazioni: Napoli o Atalanta.

Il futuro di Marco Brescianini resta incerto tra due possibili destinazioni: Napoli o Atalanta. Cresciuto nel settore giovanile del Diavolo, dopo qualche esperienza positiva in prestito in Serie B, il centrocampista si è staccato definitivamente dal nido che però, in maniera lungimirante e attenta ha mantenuto ancora una sorta di controllo sul giocatore italiano. Dopo l'ottima stagione a livello individuale con i ciociari, infatti, Brescianini è oggi è sul radar di diversi club importanti di Serie A, tra cui Napoli e Atalanta per l'appunto.

Come riportato da Sky Sport, i partenopei allenati da Conte sarebbero sempre più intenzionati a chiudere per Brescianini, ma solo quando partirà uno tra Gaetano e Cajuste. Resta però viva la pista Atalanta, sul giocatore da più tempo. Il Milan osserva interessato per una clausola sulla percentuale di futura rivendita del giocatore, con il 50% di quanto incasserà il Frosinone che finirà automaticamente nelle casse rossonere.