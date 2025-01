Napoli su Chiesa? Parte in panchina anche in FA Cup contro un club di quarta serie

Federico Chiesa fino a qui non ha goduto certamente di grande spazio e considerazione da parte del tecnico del Liverpool, Arne Slot

Appena 18 minuti a disposizione in Premier League ed uno in Champions League (contro il Milan), poi due spezzoni in Carabao Cup di cui uno partendo da titolare: Federico Chiesa fino a qui non ha goduto certamente di grande spazio e considerazione da parte del tecnico del Liverpool, Arne Slot. Ed il suo ritorno in campo da titolare, che in molti si potevano aspettare oggi in FA Cup contro il modesto Accrington Stanley, club che milita in League Two (la quarta divisione inglese), è ancora rimandato. Vedendo gli schieramenti ufficiali del match che inizierà alle 13.15 (orario italiano) infatti, Chiesa figura ancora fra le riserve.

Spettatori interessati della sua prestazione qualora dovesse entrare ed in generale della sua situazione dentro e fuori dal campo sarà probabilmente il Napoli di Antonio Conte, che per il dopo Kvaratskhelia potrebbe pensare anche a lui, che però non sembra intenzionato a lasciare la Premier League dove vuole puntare a guadagnarsi il posto come sta facendo.

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Accrington Stanley

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Quansah, Endo, Tsimikas; Elliott, Szoboszlai, Morton; Jota, Nunez, Ngumoha

A disposizione: Jaros, Diaz, Mac Allister, Chiesa, Robertson, McConnell, Danns, Bradley, Nyoni. Allenatore: Arne Slot.

Accrington Stanley (4-2-3-1): Crellin; Love, Rawson, Awe, B Woods; Martin, Khumbeni; J Woods, Hunter, Whalley; Walton. A disposizione: Kelly, Coyle, Mooney, Henderson, Knowles, Batty, Aljofree, Conneely, O’Brien. Allenatore: John Doolan.