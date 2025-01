Napoli su Frattesi, ma in pole c'è la Roma e l'Inter spara ancora alto

Dopo Inter-Como è esploso il caso Davide Frattesi. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, il club nerazzurro si è fatto una ragione della posizione del centrocampista italiano, così come del comportamento dell'agente, Giuseppe Riso. La Roma nel frattempo, prima squadra su tutte ad avere più di una ragione per acquistare l'ex Sassuolo, si è portata avanti e ha già redatto una bozza di contratto per lui da quattro anni e mezzo (fino a giugno 2029).

Il divario tra i club al momento è ampio: Marotta vuole 40-45 milioni per lasciar partire il punto fermo e bomber "anomalo" della Nazionale, Ranieri ha garantito che la Roma non arriverà a quelle cifre. Mentre Frattesi si dimena per avere più spazio, Simone Inzaghi ha precisato di averlo tenuto fuori per un problema fisico, non era al massimo ieri contro il Bologna. Intanto però i contatti tra Roma ed Inter vanno avanti, con pazienza, mentre il Napoli resta sullo sfondo nel pieno del mercato invernale.

Una cosa è certa: l’Inter non ha fretta perché sta vivendo un’emergenza centrocampisti non indifferente - scrive il quotidiano romano - e deve ancora giocare due partite importantissime di Champions League, alle quali Frattesi potrebbe partire titolare. Alla Roma nessuno sconto, però, con la stessa che si prende del tempo per formulare l'offerta congrua in prestito con obbligo di riscatto variegata tra dilazioni di pagamento, bonus e percentuale sulla futura rivendita. La sensazione - si legge- è che l'affare diventerà bollente negli ultimi giorni di finestra di trasferimenti di gennaio.