Napoli su Jimenez del Milan prima di virare con forza su Juanlu: il retroscena

Interessante retroscena di mercato legato ad Alex Jimenez. Prima di affondare il colpo su Juanlu Sanchez del Siviglia, il Napoli aveva seriamente valutato l’idea di presentare al Milan un’offerta da circa 25 milioni di euro per il giovane esterno spagnolo classe 2005. L’operazione, tuttavia, non è mai decollata, svela il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto.

I rossoneri hanno fatto sapere con chiarezza che Jimenez non era considerato cedibile e i contatti si sono così interrotti rapidamente. Negli ultimi giorni, però, il nome del terzino è tornato a circolare con insistenza sul mercato. Diversi club hanno chiesto informazioni per lui, puntando in particolare alla formula del prestito: tra questi ci sono Fiorentina, Olympique Lione, Roma e lo stesso Siviglia.