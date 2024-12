Napoli su Kiwior, ma c’è un ostacolo: Arteta non vuole privarsene a gennaio

Il Napoli è a caccia di un difensore centrale a gennaio. Il club azzurro, dopo l’infortunio occorso ad Alessandro Buongiorno, accelererà per dare a Conte un rinforzo nel reparto arretrato.

Uno degli obiettivi è Jakub Kiwior, che sta riflettendo sul suo futuro all’Arsenal perché vorrebbe giocare di più. A riferirlo su X è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che aggiunge che il manager degli inglesi Arteta ha rifiutato alcune richieste per il polacco in estate e vorrebbe tenerlo.

