Napoli su Lucca, l'Udinese riflette sull'addio: spunta la cifra

vedi letture

L'Udinese ha messo in preventivo una possibile cessione di Lorenzo Lucca in estate. Il centravanti è stato seguito con particolare attenzione da Milan, Roma e Atalanta nel corso della sessione invernale, come scrive Tmw, ma la richiesta da circa 35 milioni è stata considerata eccessiva. In estate l'Udinese può cederlo. Lucca può viaggiare verso una big, con una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. Dove ora non è dato sapere, perché il domino delle punte - Vlahovic? Kean? Retegui? - potrebbe portare a offerte in grado di soddisfare l'Udinese.

In passato, precisamente la scorsa estate, anche il Napoli aveva pensato a lui. Conte, pur senza citarlo, lo stima e lo apprezza: dopo il pari di domenica scorsa aveva parlato di diversi giocatori dell'Udinese che presto "sarebbero approdati in una big". Lucca potrebbe diventare il nuovo attaccante del Napoli accanto a Lukaku. Un nome da tenere in considerazione per il futuro.