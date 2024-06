Napoli su Pongracic? Anche un’altra di Serie A osserva il difensore del Lecce

Il Bologna osserva Euro2024 con una relativa tranquillità, forte della propria volontà di trattenere Riccardo Calafiori pur essendo consapevole degli interessamenti crescenti delle big italiane ed estere per lui. Su tutti quello della Juventus che, una volta sistemate le questioni del centrocampo e definito alcune cessioni potrebbe affondare il colpo.

In caso di addio del centrale azzurro, o in alternativa di Jhon Lucumì, ecco che Sartori e Di Vaio sarebbero costretti a muoversi per trovare un sostituto di grande livello. E per la Gazzetta dello Sport il nome buono in questo senso potrebbe essere quello di Marin Pongracic, centrale di proprietà del Lecce che si è messo in luce anche a Euro2024 come titolare dell'eliminata Croazia dopo una stagione solida e di qualità al Via del Mare che ha contribuito in modo decisivo alla salvezza dei pugliesi nell'ultimo campionato.

"Durante la stagione ha dimostrato di essere un difensore centrale anche se giovane, molto importante e lo ha dimostrato. Piace a Manna? E’ nei pensieri di tanti club, non so quanto lo voglia il Napoli ma sono sicuro, conoscendo Conte, che Pongracic non gli è sfuggito", aveva detto nelle scorse ore il direttore dell'area tecnica del club salentino, Pantaleo Corvino parlando delle richieste per il difensore.