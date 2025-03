Napoli su Solet, Runjaic: "Vuole giocare ad altissimi livelli, è già al top"

L'Udinese affronterà domenica alle ore 18.00 l' Inter a San Siro. In conferenza stampa è intervenuto Kosta Runjaic che ha parlato di Solet, difensore rivelazione dei bianconeri che tanto piace al Napoli in vista della prossima stagione.

"Solet nella settimana scorsa non si è allenato, ha avuto un piccolo acciacco, è rientrato in questi giorni e speriamo che possa giocare. Ha dato un contributo nel dare una certa solidità alla nostra difesa. Lui e Bijol sono due buoni giocatori, Oumar vuole giocare ad altissimi livelli, sta giocando bene e può anche migliorare. Vogliamo che mantenga questo livello migliorando certi aspetti e non è troppo lontano dall'obiettivo di giocare in una grande. Adesso però bisogna pensare alla prossima partita e speriamo che non subisca altri infortuni".