Napoli sul 2006 Leoni, ma occhio all’Inter: oggi il ds della Samp nella sede dei nerazzurri

Continua a muoversi il mercato dell'Inter e nel pomeriggio di oggi alla sede nerazzurra si è presentato in visita Pietro Accardi, nuovo direttore sportivo della Sampdoria che ha nella sua rosa il giovane e talentuoso difensore Giovanni Leoni (17 anni), teenager di grande prospettiva sul quale i nerazzurri hanno iniziato da qualche tempo a questa parte ad interessarsi e a muoversi per capire se sarà possibile affondare il colpo.

Le due società continuano a confrontarsi e a trattare sul conto del centrale difensivo classe 2006, sul quale peraltro è segnalato in forte pressing anche il Napoli. Il club campano da parte sua avrebbe già espresso anche una prima apertura alla disponibilità di lasciare in prestito a Genova il difensore romano. Nell'ultima stagione Leoni ha totalizzato 12 presenze e 1 gol in Serie B con la Sampdoria. Lo scrive TMW.