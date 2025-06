Napoli sul baby Leoni, ma quanta concorrenza: il Parma fa il prezzo

Tutti pazzi per Giovanni Leoni. Il centrale classe 2006 ha ben figurato in questo suo primo anno di Serie A, prendendosi il centro della scena (e della difesa ducale) specialmente da quando sulla panchina si siede Chivu, che quando giocava era proprio un difensore come lui. Su Leoni e la sua situazione di mercato si sofferma l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il suo nome sia finito sui taccuini delle più grandi squadre italiane.

C'è il Milan come ultima iscritta alla corsa, ma i rossoneri si aggiungono semplicemente ad altre pretendenti già presenti come i cugini dell'Inter e i campioni in carica del Napoli. Ad oggi il Parma lo valuta circa 15 milioni di euro, confidando però nello scatenarsi di un'asta, che potrebbe far lievitare e non poco il prezzo. Gli emiliani, tra l'altro, vorrebbero trattenere Leoni almeno per un altro anno, facendogli così compiere un percorso che ricorda quello di Bastoni a inizio carriera.