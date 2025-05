Natan ha convinto il Betis, pronto il riscatto: la cifra che incasserà il Napoli

Il Betis ha comunicato al Napoli l’intenzione di trattenere Natan. Secondo il noto media brasiliano GloboEsporte, il club spagnolo in finale di Conference League aveva tempo fino alla fine del mese per informare il club Campione d'Italia se avrebbe esercitato o meno l'opzione di riscatto del difensore brasiliano di 24 anni, fissata a circa 9 milioni di euro.

Al Napoli non ha lasciato per nulla traccia nel suo primo e unico anno di campionato italiano, così il presidente De Laurentiis ha dato il via libera al prestito al Betis nell’agosto 2024, Natan ha disputato una buona stagione, risultando uno dei calciatori con più minuti giocati nella rosa di Manuel Pellegrini: esattamente 3.915, e potrebbe sfondare il tetto dei 4000 minuti quando affronterà il Chelsea domani.

Ora, Betis e Napoli - stando alle informazioni riportate da GE - si incontreranno per definire l’accordo e la permanenza di Natan nel club spagnolo e nella Liga. Il contratto del giocatore con il Napoli è valido fino al 2028, motivo per cui il Betis sta negoziando la clausola di riscatto da 9 milioni di euro. In carriera Natan è cresciuto nel Flamengo, dove ha disputato 18 partite e segnato un gol tra il 2020 e il 2021, prima di passare al Bragantino ed essere acquistato dal Napoli per circa 10 milioni.