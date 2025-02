Natan: "Voglio restare al Betis anche dopo il prestito! Qui mi danno fiducia..."

Natan de Souza sta vivendo una stagione straordinaria al Betis. In prestito dal Napoli con diritto di riscatto per circa 10 milioni di euro, il difensore brasiliano si è affermato al centro della retroguardia, inserendosi nella rotazione con Diego Llorente e Bartra , e ha ben chiaro il suo desiderio di continuare a indossare la maglia biancoverde anche la prossima stagione. Lo ha dichiarato nella conferenza stampa ufficiale prima della partita di ritorno della Conference League contro il Gent: "Sono molto felice qui, voglio restare, certo, ma non dipende solo da me. Sto lavorando, mancano ancora tre o quattro mesi, voglio fare bene, giocare grandi partite e il futuro poi appartiene a Dio".

Come vede Antony? "Antony ha giocato un Mondiale con il Brasile, non dimentichiamolo, solo i grandi calciatori giocano un Mondiale. Non ci aspettavamo che arrivasse in così buona forma, ma è un grande giocatore, gli sono vicino ogni giorno ed è felice. Ci aiuterà e ci darà molta gioia".

La sfida di vincere la Conference. "La squadra vuole giocare in Europa ogni anno, vogliamo vincere la Conference, ma vogliamo vincere prima la prossima partita, che è domani, e siamo concentrati solo su quello".

In cosa è migliorato al Betis? "Penso di stare migliorando sotto vari aspetti, ma la cosa principale è la fiducia. Avevo bisogno di giocare, avevo bisogno di più partite e le sto facendo, ho fiducia e penso che migliorerò ancora di più".

Sessioni di allenamento contro Antony e Jesús? "Se difendiamo bene contro Antony e Jesús, saremo pronti per le partite. È un buon allenamento per tutti, ci proviamo sempre, Antony e Jesús, Abde, sono due grandi giocatori, sono molto bravi nell'uno contro uno con la palla. È un ottimo allenamento difensivo per noi".

L'importanza di Diego Llorente nel suo adattamento? "Llorente mi ha sempre parlato, Bartra anche, parliamo tutti molto di difesa e sto imparando molto da loro. Sempre disposto ad ascoltarli, sono grandi giocatori. Quando sono arrivato non parlavo spagnolo, ma lui parlava italiano e mi ha aiutato molto ad adattarmi rapidamente al sistema dell'allenatore. Sono grandi giocatori da cui sto imparando sempre di più".

Il suo futuro a fine stagione? "Come ho detto, voglio restare, lascerò che siano il mio agente e il club a sistemare la cosa. Non so niente di quella parte della burocrazia, non ne so niente, ma voglio solo restare".