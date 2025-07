Accostato al Napoli, ds Inter blinda Frattesi: "Non è in vendita, resta qui"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è intervenuto a margine del Gala Dinner Benefico "United" per fare il punto sul mercato dei nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni raccolte di TMW: "Non è arrivata nessuna offerta per Frattesi, ma avremmo comunque detto di no perché Davide fa parte del progetto di Chivu. Non è in vendita, lo terremo". Dunque Davide Frattesi, accostato anche al Napoli, dovrebbe rimanere in nerazzurro.

Sulle voci riguardo la partenza di Sommer:

"Non c'è stato nulla e non penso ci sarà. Sommer, Martinez e Di Gennaro saranno i portieri che si giocheranno le opportunità concesse loro dall'allenatore".

Sulla clausola di Dumfries e l'interesse del Barcellona:

"Non è arrivata nessuna richiesta da Barcellona, non c'è mai stato nulla. Confermo che c'è la clausola, che è arrivata in un momento particolare, ma secondo me siamo stati bravi a tutelare il patrimonio del club rinnovando il contratto di Dumfries proprio quando c'era il rischio di perderlo a parametro zero. Vi assicuro che la clausola ha spaventato più voi che noi, l'Inter è serena e lui è felice di restare".

Su Thuram:

"Marcus è assolutamente fuori dal mercato".