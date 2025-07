Osimhen percepirà un ingaggio monstre: il Galatasaray ha superato i 16mln

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen è in chiusura. L'attaccante nigeriano dunque rimarrà in Turchia dopo avervi trascorso la passata stagione in prestito: uno sforzo economico senza precedenti quello del Gala, che oltre ai 75 milioni di euro da versare al Napoli sborserà annualmente un ingaggio monstre per Osimhen.

L'anno scorso il Galatasaray ottenendo il prestito gratuito aveva accettato di coprire lo stipendio del nigeriano, di circa 12 milioni di euro a stagione. Adesso però, per convincere Victor i turchi hanno dovuto alzare l'offerta del 50%: stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, Osimhen percepirà 18 milioni di euro annui fino al 2029. L'ormai ex azzurro è stato capocannoniere dell'ultima Super Lig ed ha anche vinto il campionato e la Coppa di Lega: punterà a ripetersi nella prossima annata.