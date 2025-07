Ndoye si avvicina! Schira: "Entro 72 ore nuovo affondo col Bologna!"

"Il Napoli nelle prossime 48-72 ore tornerà all'assalto di Ndoye". Lo ha detto l'esperto di mercato Nicolò Schira sul suo canale Youtube: "Sono pronti 35 milioni, il Bologna per 45 milioni può cederlo pur chiedendo 50. Chiesa e Zaccagni le alternative. Il Napoli è fiducioso di arrivare allo svizzero che ha già accettato 3 milioni più bonus di ingaggio. Il club azzurro prova a inserire Zanoli o Lindstrom nell'affare con i rossoblù".

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo. Il Bologna chiede tanto ma il Napoli non si arrende e continua a provarci.