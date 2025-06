Ndoye, si lavora agli accordi con gli agenti per poi negoziare col Bologna

Giornata importante per la trattativa che riguarda il Napoli ed il Bologna per Dan Ndoye, l'esterno scelto da Antonio Conte per rinforzare le corsie offensive. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Marco Giordano, giornalista di Radio Crc, radio Partner della SSC Napoli che scrive così sui propri canali social.

"Giorni chiave per Ndoye-Napoli. In questa settimana gli agenti cercheranno di chiudere le questioni contrattuali (a partire dai diritti d'immagine). Si cercherà la quadra contrattuale entro il fine settimana per poi negoziare con il Bologna: il ds Sartori più aperto a trattare dopo le posizioni iniziali più rigide raccontate qualche giorno fa. L'obiettivo è mettere lo svizzero a disposizione di Conte per lo start del ritiro di Dimaro".