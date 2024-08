Neres-Napoli, in attesa della definizione oggi è tornato ad allenarsi col Benfica

Il Benfica è tornato ad allenarsi quest'oggi, dopo una giornata di riposo, recuperando diversi elementi mancati nella prima gara persa contro il Famalicao che ha comportato non poche polemiche nell'ambiente. Tra i giocatori in gruppo anche il partente David Neres. Il brasiliano - riporta il quotidiano portoghese Record - si è allenato pienamente in gruppo, in attesa che si completi il ​​trasferimento al Napoli.

Il brasiliano ha incrociato ancora una volta il tecnico Roger Schmidt che l'aveva escluso anche con dichiarazioni forti in conferenza stampa: "Neres può vincere i duelli, sa dribblare, ma la situazione è molto chiara. Il giocatore vuole andare via, ci sono colloqui concreti con il nuovo club. I club sono in contatto e ho bisogno di giocatori che si impegnino al massimo".