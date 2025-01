Ngonge in uscita: ci pensa una squadra che fa la Champions

"Da Napoli rimbalza ancora la voce di un interesse rossoblù per Ngonge, in uscita in prestito, tra gli esterni offensivi". A scriverlo è il Corriere di Bologna. La società emiliana sarebbe dunque interessata all’esterno offensivo del Napoli che sta trovando poco spazio con Conte e che a gennaio potrebbe salutare.

Ngonge si è messo in mostra quest’anno in Coppa Italia con la doppietta contro il Palermo, ma poi in campionato ha avuto poche occasioni per dimostrare il proprio valore, valore notevole che in estate aveva quasi convinto la Roma a puntare su di lui qualora fosse partito Dybala in direzione Arabia.