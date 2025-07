Ngonge, niente ritiro: il Napoli non l'ha convocato, per lui c'è il Torino

Cyril Ngonge al Torino, è quasi fatta. L'operazione dovrebbe chiudersi nelle prossime ore per un prestito con diritto di riscatto: un affare da 12 milioni di euro in totale. A Dimaro, intanto, l'esterno offensivo belga non c'è. E la notizia dell'imminente passaggio al Torino viene confermato anche da Nicolò Schira: "Il Napoli non ha convocato Cyrill Ngonge per il ritiro pre-stagionale a Dimaro. L'ala belga è pronta a unirsi a Torino in prestito con diritto di riscatto".

Ecco l'elenco dei partenti in casa Napoli: Mazzocchi, Hasa, Simeone, Folorunsho, lo stesso Ngonge, Zanoli, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ambrosino, Cheddira, Vergara. A loro altri giovani reduci da vari prestiti. Insomma, tanto lavoro anche in uscita per il ds Manna.