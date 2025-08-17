Niente Chiesa! Gazzetta: per il Liverpool non è sul mercato, il Napoli vira su Elmas

Federico Chiesa ha ritrovato il gol ad Anfield e persino l’applauso del pubblico del Liverpool. Un segnale importante per l’attaccante italiano, al centro di voci di mercato che lo hanno accostato a Inter e Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, il club inglese non ha mai preso in considerazione la sua cessione. "Ho avuto difficoltà all’inizio, ma ora sono felice qui. Del resto sono in uno dei club più forti al mondo", ha dichiarato Chiesa al termine del match vinto col Bournemouth, ribadendo la volontà di restare sereno e concentrato sul presente. La dirigenza, reduce da un colloquio con il suo agente Ramadani e dallo stesso confronto diretto con il giocatore, ha confermato la necessità di tenerlo in rosa, anche perché le ultime mosse di mercato hanno ridotto le alternative sugli esterni.

Parallelamente, il Liverpool sta spingendo su un altro fronte: il duello con il Newcastle per Alexander Isak. La trattativa rischia di diventare l’operazione più costosa dell’estate, con i sauditi che hanno già respinto un’offerta da 125 milioni di euro. Al momento, dunque, Chiesa non si muove: semaforo rosso, almeno fino alla chiusura del mercato. Il Napoli, che aveva valutato l’opportunità di portarlo da Conte dopo la beffa Ndoye (passato al Nottingham Forest), "sta guardando alla Premier per prendere un’ala capace di fare la differenza lì a sinistra. E Chiesa starebbe bene a Conte. Così come il giocatore tornerebbe volentieri in Italia per ritagliarsi un posto da protagonista e giocarsi la possibilità di tornare titolare anche in maglia azzurra". Tuttavia la difficoltà di aprire un dialogo reale con i Reds ha spinto Manna a virare su Elif Elmas, profilo ritenuto più raggiungibile in questo finale di sessione.