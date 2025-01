Niente Napoli per Luiz Felipe: l'ex Lazio è arrivato in Francia per firmare

Rinforzo importante per la retroguardia dell'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, che ha chiuso un’importante operazione di mercato: Luiz Felipe Ramos Marchi, difensore centrale italo-brasiliano reduce dalla breve esperienza in Arabia Saudita con l'Al Ittihad, si trasferisce al club francese a titolo gratuito e sarà a disposizione della squadra con effetto immediato.

Un acquisto di spessore per una squadra attualmente seconda in Ligue 1, che vuole migliorare l'organico in vista della seconda parte di stagione. Come riportano i media francesi, Luiz Felipe è arrivato poco fa a Marsiglia per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto di 18 mesi con l’OM. Si tratta di un ritorno in Europa per il centrale classe 1997, che in passato ha vestito la maglia della Lazio, affermandosi come uno dei difensori più affidabili della Serie A, e aveva giocato anche nel campionato spagnolo con il Real Betis.

Vale la pena ricordare che Luiz Felipe era un obiettivo di mercato di club prestigiosi come Napoli e Juventus, entrambi interessati al suo profilo per rinforzare le rispettive retroguardie. Ora, con l’approdo al Marsiglia, Luiz Felipe avrà l’occasione di rilanciarsi in un campionato competitivo come la Ligue 1 e tornare sotto i riflettori del calcio europeo