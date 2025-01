Non c'è solo il Napoli su Biraghi: spuntano altri tre club italiani

L'avventura di Cristiano Biraghi alla Fiorentina è giunta al capolinea ormai da tempo, con il difensore che da alcune settimane non viene più convocato da Raffaele Palladino dopo la decisione presa di comune accordo settimane fa. In questo mercato di gennaio il terzino mancino cambierà squadra, con il suo contratto che andrà in scadenza con i gigliati il prossimo 30 giugno 2025 e le richieste non mancano. Non è un mistero l'interessamento da parte del Napoli, che lo ha messo nel mirino in caso di partenza, probabile, di Spinazzola, ma ci sono anche altre ipotesi.

Ritorno da Italiano?

Un'altra pretendente è il Bologna, con Vincenzo Italiano che, dopo averlo allenato a Firenze per tre stagioni, lo rivorrebbe con sé per la seconda parte di questo campionato. I felsinei daranno però l'affondo decisivo sono dopo la partenza di Lykogiannis, che potrebbe partire nel corso delle prossime settimane.

Atalanta e Roma.

Altre due ipotesi portano poi all'Atalanta, club in testa alla Serie A insieme al Napoli dopo le prime diciotto giornate e con il quale ci sarebbe già stato un contatto, e alla Roma, che se dovesse uscire Nicola Zalewski sarebbe pronta a puntare sullo stesso Biraghi. Sul terzino polacco c'è l'Olympique Marsiglia e nelle prossime settimane è probabile che ci possa essere un colloquio ufficiale tra le parti.