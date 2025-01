Non solo Chiesa: sondaggio per tre attaccanti della Premier League

Anche in attacco al Napoli farebbe comodo un’alternativa, tant’è che un sondaggio per Chiesa (emarginato a Liverpool) è stato fatto. Idem in prospettiva per Rashford (United) e il colombiano Duran (Aston Villa). A gennaio dovranno arrivare acquisti funzionali pure per il futuro, non solo per il presente. Perché ora lo scudetto è un sogno, ma presto dovrà diventare un’ossessionante obiettivo. Con un leader in panchina va così. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.