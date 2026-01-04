Non solo Chiesa, spunta Lookman se parte Lang! Il Mattino: "Lascerà l'Atalanta"
In attesa di sviluppi sul futuro di Noa Lang, il Napoli si tutela per non farsi trovare scoperto in caso di addio dell’olandese. Il mercato resta complesso per via del vincolo del saldo zero, ma – secondo quanto riporta Il Mattino – con due cessioni il club potrebbe tornare con decisione su profili di livello. Oltre a Federico Chiesa, prende quota la pista che porta ad Ademola Lookman dell’Atalanta, in scadenza nel 2027.
Il quotidiano sottolinea come il nigeriano, oggi impegnato in Coppa d'Africa, non veda il proprio futuro a Bergamo nonostante la recente distensione. Al momento non ci sono le condizioni per una trattativa concreta, anche perché Lookman è concentrato sugli ottavi contro il Mozambico. Ma se il Napoli riuscisse a chiudere due uscite importanti, il suo nome potrebbe tornare d’attualità: un “vecchio pallino” che resta sullo sfondo.
