Non solo Hojlund, Cds: "Pronti 5mln per il prestito di Dovbyk e la Roma apre"

vedi letture

Hojlund è il preferito, ma il Napoli pensa anche ad Artem Dovbyk, in uscita dalla Roma. Un centravanti puro autore di 12 gol al suo primo anno di Serie A dopo essere stato capocannoniere della Liga nel Girona nella stagione 2023/24 con 24 reti. Il Napoli sarebbe pronto a proporre alla Roma le stesse condizioni per il danese dello United: prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto a cifre da concordare per giugno.

Il giocatore darebbe l’ok, bisognerebbe però attendere la risposta del club giallorosso sulla formula. Di sicuro l’ipotesi di un prestito oneroso sarebbe un’ottima base di partenza dato che per la Roma il giocatore è sul mercato e si cercano pretendenti. Dovbyk dunque è in cima all’elenco subito dopo Hojlund ed è un altro giocatore con caratteristiche coerenti con quelle ricercate dal club. Lo scrive il Corriere dello Sport.