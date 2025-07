Non solo Lang, Sky: trattativa per Ndoye, Chiesa resta in lista

Oltre a Noa Lang, il Napoli è intenzionato a mettere a segno un altro colpo sugli esterni offensivi. Prosegue infatti la trattativa per Dan Ndoye, mentre sullo sfondo resta sempre il nome di Federico Chiesa, che potrebbe diventare un’opzione concreta solo nella fase finale del mercato. Per quanto riguarda l’attaccante svizzero, al momento non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo con il Napoli, a differenza di quanto accaduto con Beukema.

I contatti tra il club e gli agenti del giocatore sono in corso, e si lavora per trovare l’intesa economica sull’ingaggio, che potrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, riferisce Sky Sport, manca ancora il via libera definitivo da parte del calciatore. Una volta ottenuto l’ok di Ndoye, il Napoli avvierà il dialogo diretto con il Bologna per cercare di abbassare la richiesta iniziale del club emiliano, che chiede 45 milioni di euro.