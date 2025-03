Non solo Marianucci, Napoli su Gutiérrez del Girona: è un’idea per l’estate

vedi letture

Il Napoli segue con grande attenzione per l’estate Miguel Gutiérrez, laterale mancino del Girona. Negli ultimi mesi è stato accostato a tanti club europei tra cui Manchester United, che alla fine ha virato su Dorgu. Il Real Madrid ha una clausola di recompra per terzino sinistro classe 2001, e il sogno del ragazzo sarebbe quello di trionfare con i Blancos.

Ma è da più di un anno che il Napoli, riferiscono su YouTube Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, e Matteo Moretto di Relevo, sta seguendo la crescita di questo calciatore che sta facendo benissimo sia in Liga che in Europa. Negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, il club azzurro è tornato a vederlo da vicino per capirne il valore. E’ un’idea, una delle tante, da tenere in considerazione per la prossima estate.