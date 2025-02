Non solo Napoli e Juve: a Comuzzo pensa anche un'altra big italiana

vedi letture

Pietro Comuzzo, difensore centrale classe 2005 della Fiorentina, sarebbe nel mirino di tre big di Serie A in vista della prossima stagione. Il Napoli ci ha provato a gennaio con una super offerta rispedita al mittente, ora ci pensa la Juventus e non solo.

Come riportato da "Calciomercato.it", infatti, il centrale viola piace anche all'Inter che cerca difensori per il futuro. I nerazzurri, in particolare, vedrebbero Comuzzo come l'erede di Acerbi, che potrebbe lasciare il club a giugno. La Fiorentina, dal canto suo, valuterebbe il cartellino del giovane difensore tra i 40 e i 50 milioni di euro.