Non solo Zhegrova: tutti gli esterni offensivi nell'elenco di Manna

vedi letture

Zhegrova primo nome per le corsie laterali d'attacco, ma il Napoli valuta anche altri profili per la prossima stagione. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola con un ampio focus sugli obiettivi per l'estate. Ricordando che in altri ruoli si sta lavorando come in difesa, con l'arrivo ormai certo di Marianucci dall'Empoli e la corte a Beukema del Bologna, primo obiettivo dietro.

"Zhegrova, ma non solo. La primavera è la stagione delle riflessioni sfogliando l'elenco degli obiettivi potenziali o reali. Ne fanno parte, almeno sono lì, anche Igor Paixao, 24 anni, brasiliano del Feyenoord che gioca prevalentemente a sinistra; e poi, tra gli altri, Antoine Semenyo, 25 anni, ghanese del Bournemouth che in carriera ha ricoperto tutti i ruoli dell'attacco, soprattutto quello di punta. Dopo Garnacho, Adeyemi, Ndoye, alcuni dei profili per cui il ds Manna si è mosso a gennaio dopo l'addio di Kvaratskhelia, la caccia all'esterno riprende".