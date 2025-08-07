Nusa incedibile, Romano: "Lipsia lo ha blindato, perderà già Sesko e Simons"

Antonio Nusa non piace solo al Napoli ma a diversi club, come l'Inter, ma il giocatore è incedibile. Lo ha spiegato il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube con tutti gli aggiornamenti: "Nusa è un giocatore fantastico ma vi posso garantire che il Lipsia non vuole perderlo. Non giocare l'Europa per loro sarà una cosa storica in negativo, c'è bisogno di riprendersi e sarà più dura farlo con un nuovo allenatore, senza Sesko e Simons, dunque perdendo già dei pezzi importanti non vogliono perdere anche Nusa. Quindi o arriva un'offerta super che cambia la storia, oppure immaginare la sua partenza è irrealistico".

Nusa, norvegese, 20 anni, è uno dei tanti talenti del Lipsia, un esterno rapido, tecnico, di valore, duttile e di grande prospettiva. L'Italia lo ricorda bene per il suo show in nazionale contro gli azzurri allora allenati ancora da Spalletti. Nusa tra le linee, partendo da sinistra, fu devastante. Intesa perfetta con Haaland. Ma Nusa è anche una promessa che ancora lavora per diventare una certezza. Si tratterebbe, per il Napoli, di un prospetto molto interessante. Di sicuro, doti atletiche e fisiche sono tutte dalla sua parte. Poi l'età è un grosso vantaggio. ll club ci ha pensato, i tifosi lo invocano sui social, ma come detto prezzo altissimo e di fatto giocatore incedibile che resterà solo un sogno. Almeno per questa estate.

