Nusa può tornare di moda! Sky: Manna lo segue da un anno, contatti mai interrotti

Nella disastrosa serata dell'Italia in Norvegia, c'è stato un giocatore più di tutti gli altri che ha messo a ferro e fuoco la retroguardia azzurra: ovvero Antonio Nusa. L’ala classe 2005 di proprietà del Lipsia - riferisce Sky Sport - era finita nel mirino del Napoli già nella passata stagione, quando il giocatore non si era ancora trasferito al Lipsia in cambio di 21 milioni di euro.

I contatti nel corso di questi mesi col direttore sportivo Giovanni Manna non si sono mai spenti del tutto e potrebbero anche intensificarsi. L'interesse per il norvegese, infatti, è rimasto tale e potrebbe tornare un obiettivo dopo quanto di buono fatto vedere anche in nazionale, contro gli Azzurri.