Nusa si allontana, Mediaset: nella lista del Napoli ci sono anche Schade e Tzolis

Il Napoli prosegue la ricerca di un esterno offensivo. I nomi sono tanti ma nel frattempo la rosa dei candidati si sfoltisce. Fuori dai giochi, salvo sorprese, Antonio Nusa: il Lipsia chiede 50 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dal club azzurro. Restano però diverse alternative, a partire dalla coppia inglese Sterling-Grealish: entrambi in uscita rispettivamente da Chelsea e Manchester City, ma con stipendi altissimi (16 milioni l'anno per il primo, 15 per il secondo).

Servirebbero formule vantaggiose, con ingaggi ridotti e condizioni favorevoli da parte dei club. Nel mirino anche Federico Chiesa, conteso con l’Atalanta, che potrebbe reinvestire la cessione di Lookman. Piace anche Garnacho del Manchester United, ma resta il problema dell’ingaggio. Altri profili seguiti, fa sapere la redazione di SportMediaset, sono Schade del Brentford e Tzolis del Brugge. Appare più complicata, invece, la pista che porta a Zaccagni: la Lazio non ha margini per acquistare e difficilmente lascerà partire uno dei suoi simboli.