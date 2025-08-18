Ufficiale Obaretin va all'Empoli: arriva l'annuncio del trasferimento del difensore 2003

Nosa Edward Obaretin è un nuovo calciatore dell'Empoli. Il difensore italiano, classe 2003, arriva a titolo temporaneo dal Napoli, scrive l'Empoli sui suoi canali social mentre la Lega già un paio di ore fa aveva registrato il deposito del contratto del giocatore. Si chiude così una lunga trattativa con il giocatore che ha voluto fortemente la maglia dell'Empoli e non dovrebbe trattarsi di un prestito secco, ma oneroso e con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso di promozione in A. Nei giorni scorsi erano circolate anche le cifre del riscatto, intorno ai 3-4mln di euro.