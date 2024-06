Obiettivo del Napoli, da Milano: "Dovbyk vicinissimo alla firma con l'Atletico Madrid"

Artem Dovbyk, centravanti ucraino del Girona e obiettivo di mercato del Napoli, sembra molto vicino alla firma con un altro club.

A riferirlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "L'Atletico Madrid sta attualmente portando a firmare l'attaccante di Girona Artem Dovbyk. Ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Due club di Serie A (Milan e Napoli ) si sono mostrati interessati e hanno chiesto informazioni per lui ai suoi agenti".

