Occasione dall'Olanda, Timber va in scadenza: Manna si è già mosso

Il Napoli continua a guardare con attenzione al mercato dei centrocampisti e, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe finito anche il nome di Quinten Timber. Il Feyenoord potrebbe aprire alla trattativa e l’idea stuzzica non poco il club azzurro, soprattutto in prospettiva futura: l’olandese va in scadenza a giugno e rappresenterebbe una vera opportunità di mercato. Manna, stando alle indiscrezioni, si sarebbe già mosso per sondare il terreno, con un interessamento che guarda soprattutto all’estate.

Classe 2001, mediano di piede destro, Timber è uno dei profili più interessanti del panorama olandese. In stagione ha collezionato 15 presenze in Eredivisie, impreziosite da 2 gol e 3 assist, oltre a 4 apparizioni in Europa League con una rete all’attivo. Un centrocampista moderno, capace di abbinare fisicità e qualità, che potrebbe inserirsi perfettamente nei piani di rinnovamento del Napoli in vista delle prossime stagioni.