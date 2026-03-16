Conte verso la permanenza, ma per Mediaset ADL ha anche un piano B: ecco l'identikit

vedi letture

Il Napoli vuole continuare con Antonio Conte, ma senza farsi trovare impreparato in caso di cambiamenti improvvisi. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il club sta lavorando per programmare il futuro insieme all’allenatore, pur avendo già individuato l’identikit di un eventuale sostituto qualora a fine stagione dovesse venire meno la sintonia.

L'identikit dell'eventuale sostituto di Conte

L’idea della società è quella di proseguire con il tecnico fino al terzo anno di contratto, ma il precedente legato all’addio di Spalletti dopo lo scudetto ha spinto la dirigenza a cautelarsi. “L’identikit del nuovo allenatore è già stato individuato: dovrà essere italiano, relativamente giovane e con una chiara idea di gioco propositiva. Preferibilmente con esperienza in Serie A, ma non necessariamente, purché in linea con la filosofia del club”.

In attesa dell'incontro De Laurentiis-Conte

Il confronto tra De Laurentiis e Conte, previsto a fine stagione, servirà a fare chiarezza su mercato e gestione della rosa, temi resi delicati anche dai numerosi infortuni che hanno colpito giocatori come Lukaku, De Bruyne, Anguissa e Di Lorenzo. Al momento la direzione resta quella del Conte-ter, ma il Napoli vuole evitare sorprese.