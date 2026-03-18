Manna resterà ds del Napoli? Sky: "Pochi dubbi sul suo futuro"

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Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte del futuro del Napoli ma anche del futuro del ds Manna che resterà al suo posto anche nella prossima stagione.

“Non credo sia in discussione il lavoro di Manna né tantomeno la sua posizione. Intanto ha già vinto un campionato, e poi questa stagione non è stata tale da giustificare una decisione del genere. Certo, non è andato tutto dritto ma ci sono stati anche tantissimi problemi: il caso Di Lorenzo, l’addio di Osimhen, gli infortuni, le esigenze di Conte, il saldo zero! Non vedo alcuna avvisaglia perché Manna debba essere rimosso dal suo incarico! Non dimentichiamo che Manna ha portato in Italia, a Napoli, un certo Kevin De Bruyne, che è lustro per il campionato italiano e fa davvero la differenza nonostante sia ultratrentenne. Non l’abbiamo visto molto a causa dell’infortunio ma è stato un gran colpo”.