Zeballos-Napoli, dall'Argentina: "Niente rinnovo col Boca! Trattativa per pre-contratto"
Il nome di Exequiel Zeballos continua a essere accostato con insistenza al Napoli. L’esterno offensivo del Boca Juniors, classe 2002 e con contratto in scadenza a dicembre 2026, viene considerato un obiettivo concreto per rinforzare il reparto offensivo degli azzurri. Le sue qualità tecniche e la giovane età lo rendono un profilo particolarmente interessante in ottica futura.
Le trattative e gli sviluppi dall’Argentina
Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Sergio Oviedo, Zeballos non starebbe trattando il rinnovo con il club di Buenos Aires, aprendo così scenari importanti per il Napoli. Durante un intervento nel programma “Decime Que Se Siente”, è emerso che sarebbero già in corso contatti per un possibile pre-contratto con la società di De Laurentiis. Una situazione che potrebbe evolversi nei prossimi mesi, rendendo sempre più concreta l’ipotesi di un futuro in azzurro per il talento argentino.
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