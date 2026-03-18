Lucca, il prezzo è sceso: c'è una sola cosa da poter fare adesso
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Lorenzo Lucca non sta brillando neppure al Nottingham Forest, dov'era andato in prestito a gennaio, e molto probabilmente tornerà alla base in estate. Ma ad oggi il suo valore è sceso rispetto a giugno come riferito da Sky Sport. Ecco le parole del giornalista Luca Marchetti: “C’è un deprezzamento di Lucca rispetto al valore pagato dal Napoli la scorsa estate: con l’Udinese aveva fatto 12 gol e il club azzurro pensava potesse esplodere all’ombra del Vesuvio.
Oggi per venderlo bene, bisogna sperare che trovi continuità di presenze e prestazioni. Se non accade, il prossimo anno troverà probabilmente un prestito ma non una cessione a titolo definitivo”, le sue parole a Radio Marte.
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