Zeballos-Napoli, dall’Argentina annunciano: “Contatti con il Boca per il rinnovo”

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Tra campo e mercato. L’attenzione dei tifosi del Boca Juniors è concentrata sulla stagione altalenante della squadra guidata da Claudio Úbeda, ma anche sul futuro di Exequiel Zeballos, il cui contratto scadrà a fine anno. Nonostante stia recuperando da uno strappo muscolare, il Changuito ha chiuso la stagione 2025 con prestazioni di alto livello, attirando l’interesse di diversi club europei, tra cui il Napoli.

Zeballos e il futuro: contatti con il Boca per il rinnovo

Anche se al momento non è stata formalizzata alcuna proposta, sono già iniziati i colloqui tra la dirigenza Xeneize, il giocatore e il suo agente, con l’obiettivo di risolvere la questione prima che il contratto scada. La società è fiduciosa - riporta Tyc Sports - che Zeballos non lascerà il club a parametro zero. Pur senza entrare nei dettagli sul suo futuro, il calciatore ha recentemente definito la Copa Libertadores “un’ossessione” in un breve video, ricordando anche il rammarico per la sconfitta nella finale del Maracanã nel 2023, segno della sua voglia di riscattarsi nel 2026.