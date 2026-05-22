McTominay blindato: respinto pressing di una big inglese e dall'Arabia

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Scott McTominay è destinato a restare al Napoli, con la società pronta a blindarlo attraverso un rinnovo di contratto fino al 2030

Scott McTominay è destinato a restare al Napoli, con la società pronta a blindarlo attraverso un rinnovo di contratto fino al 2030, con opzione per il 2031 e un significativo adeguamento dell’ingaggio. Lo dice Nicolò Schira su Youtube. Il club azzurro intende premiare quello che, nelle ultime due stagioni, è stato uno dei centrocampisti più decisivi del campionato. Nonostante le attenzioni ricevute, il giocatore avrebbe già respinto proposte economicamente molto importanti provenienti dall’Arabia Saudita, con offerte considerate fuori mercato rispetto agli standard europei.

McTominay blindato: resta al Napoli e rinnova

Anche alcuni club di primo piano, tra cui una grande società inglese impegnata in Champions League e un’altra realtà di vertice del calcio europeo, avrebbero effettuato sondaggi per valutarne la situazione. Tuttavia, la posizione del Napoli resta ferma: il centrocampista è ritenuto incedibile, e anche eventuali offerte intorno ai 40 milioni non cambierebbero la valutazione del club. L’intenzione della dirigenza è chiara: trattenere McTominay e costruire attorno a lui una parte importante del futuro della squadra.