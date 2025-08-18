Occhio a Krstovic, Tmw: "Potrebbe ravvivarsi l'interesse del Napoli"

C'è un nome, un giocatore che collega varie realtà di vertice della Serie A, tutte accomunate da un bisogno spasmodico: regalarsi un nuovo centravanti dal mercato. Il profilo in questione è quello di Nikola Krstovic, lo scrive Tuttomercatoweb: "Il nome di Krstovic è infatti stato fin qui accostato un po' a tutti (almeno tra le big del nostro campionato) ma in fondo, davvero, a nessuno. Le cose potrebbero però cambiare: c'è l'Atalanta che sta trovando difficoltà nel chiudere Muniz con il Fulham nonostante le buone sensazioni dei giorni scorsi, e che potrebbe quindi fiondarsi sul montenegrino.

La Roma e Gasperini lo desiderano da tempo, ma senza che parta Dovbyk il suo arrivo è a oggi praticamente impossibile. Occhio alla pista Napoli, che potrebbe ravvivarsi dopo l'infortunio a Lukaku, e chissà che non si riaprano i discorsi con il Milan nel caso di problemi sugli altri fronti" si legge sull'attaccante del Lecce".